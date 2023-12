Warcraft Rumble: stagione 2 disponibile, aggiunge la Chimera

Warcraft Rumble ha compiuto un mese e Blizzard Entertainement è pronta ad arricchirlo con il lancio della Stagione 2, che comprende l'aggiunta di un nuovo terrore dai cieli, la ferocissima Chimera.

"L'ultima novità della nostra collezione di Mini in continua espansione è la feroce Chimera, le cui due teste sono in grado di sferrare dall'alto un micidiale uno-due a base di veleno e fulmini." Così viene descritta la nuova creatura, che è sbloccabile attraverso il Forziere di Guerra della Gilda o in PvP.

Si tratta di una nuova, potentissima aggiunta alla famiglia Bestia, che può tornare utile in qualsiasi armata.