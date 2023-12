Red Dead Redemption 2, un lamento americano

Le corde di un violino stridono al lento e debole passaggio dell'archetto. Poche note di piano riverberano come in un non-ambiente, mentre rumore di vuoto circonda tutto il panorama sonoro, come a inghiottirne i colori, i sogni, le speranze. Questa è il primo contatto che il giocatore ha con il commento musicale di Red Dead Redemption 2, l'acclamato secondo capitolo della saga western Rockstar Games che stregò critica e pubblico quando uscì nel 2018.

Preludio alla fine

Red Dead Redemption 2: partire dalla fine di un viaggio

La colonna sonora ufficiale di Red Dead Redemption 2, composta principalmente da Woody Jackson assieme a diversi collaboratori (per evitare di dilungarci troppo, non prenderemo in considerazione gli altri due album che raccolgono canzoni e brani alternativi), conta ventidue tracce, per una durata totale di un'ora e tre minuti. In queste ventidue tracce è racchiusa tutta l'essenza del gioco.

Come un libro, o un film, o il racconto di un vecchio davanti a un fuoco da campo in una serata di agosto, ogni brano ci accompagna lungo un viaggio narrativo, come è giusto (ma non scontato) che accada. C'è un inizio, uno svolgimento e una conclusione, accompagnata da un disilluso epilogo.

I primi due brani sono i pilastri che sorreggono l'intera avventura di Arthur Morgan nella selvaggia America di fine Ottocento, un luogo già in decomposizione, preso d'assalto dal parassitismo umano con tutta la sua forza industriale. "By 1889, The Age Of Outlaws And Gunslingers Was At An End" mette già in chiaro l'intenzione di questa narrazione audiovisiva. Stiamo per assistere agli ultimi sprazzi di una vita che non esiste più, almeno non come la intendono le leggende di pistoleri e fuorilegge, tutt'uno con la terra, dove, se non sono i sogni a scorrervici sopra, è il sangue.

E dalle quiete e inquietanti note della traccia introduttiva, ideata per accompagnare i cartelli d'apertura della storia principale (come si trattasse di un film muto, ai primordi della sua diffusione nel tempo del gioco), si passa al mito vero e proprio, figlio dei western americani degli anni '60 e '70, "Outlaws from the West" in tutto e per tutto. L'epica statunitense si fonde al suo stesso tramonto; è un brano da titoli di coda, eppure apre l'avventura. Quella alla quale stiamo per assistere non è l'inizio di una storia: è la sua inevitabile conclusione.