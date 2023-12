Assassin's Creed Mirage: New Game + presto disponibile, la modalità Permadeath è stata rinviata

"Il New Game+ per Assassin's Creed Mirage è in arrivo la prossima settimana!", recita il post pubblicato dalla compagnia francese su X | Twitter. "Tuffati di nuovo nel viaggio di Basim mantenendo i tuoi progressi attuali e accedi a nuove ricompense."

Una buona e una cattiva notizia per i giocatori di Assassin's Creed Mirage . La prima è che Ubisoft ha svelato che il New Game Plus verrà reso disponibile durante il corso della prossima settimana tramite un aggiornamento gratuito.

Un piccolo ritardo sulla tabella di marcia

Entrambe le novità erano state annunciate lo scorso mese da Ubisoft con la pubblicazione fissata per il mese corrente. Sul New Game Plus c'è poco da dire, si tratta della classica modalità che permette di iniziare una nuova partita caricando i dati di una già completata, mantenendo così tutti i potenziamenti per Basim, con la possibilità di sbloccare anche delle nuove ricompense.

La modalità permadeath invece si tratta di un'opzione attivabile a qualsiasi livello di difficoltà che prevede la "morte permanente" del personaggio in caso di game over, che porta alla perdita di tutti i progressi e la necessità di iniziare una nuova partita da zero. Insomma, una modalità pensata per i giocatori più temerari in cerca di una sfida di alto livello.

Evidentemente agli sviluppatori di Ubisoft serve qualche settimana extra per rifinire gli ultimi dettagli riguardo a quest'ultima modalità, con la speranza che i giocatori non debbano attendere troppo a lungo.