Xbox Series X|S e Starfield tra le offerte del Calendario dell'Avvento di Gamestop del 10 dicembre

Proseguono le promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop, che oggi, 10 dicembre, ci propone una serie di offerte legate a Xbox Series X|S e giochi come Starfield e Forza Motorsport.

Potrete consultare il catalogo completo degli sconti di oggi a questo indirizzo. Vi ricordiamo che le promozioni del Calendario dell'avvento saranno disponibili fino al 24 dicembre e cambiano a rotazione ogni giorno. Per questo motivo se siete interessati a uno dei giochi in sconto oggi, vi suggeriamo di approfittarne, in quanto allo scoccare della mezzanotte le promozioni odierne non saranno più disponibili.

Per quanto riguarda le console, Xbox Series S nella variante Carbon Black da 1TB di SSD è in promozione a 299,98 euro, con uno sconto di 30 euro sul totale. Molto interessante il bundle Xbox Series X + Mortal Kombat 1 venduto al prezzo di 429,98 euro, praticamente parliamo di circa 190 euro di sconto sul totale.

Entrambe le console sono disponibili anche con la formula di acquisto a rate con Xbox All Access, per rispettivamente 26,99 euro e 32,99 euro al mese, che include anche 24 mesi di Xbox Game Pass Ultimate.