Sword Art Online: il cosplay di Asuna di kri_cos è un perfetto classico

Sword Art Online offre infinite fonti di ispirazione ai cosplayer, che hanno a disposizione una vasta gamma di personaggi, soprattutto femminili, che possono interpretare. Ad esempio oggi vi proponiamo l'ottimo cosplay di Asuna Yuuki realizzato da kri_cos.

Asuna non ha bisogno di grandi presentazioni considerando che è uno dei personaggi principali dell'opera di Reki Kawahara. La serie Sword Art Online si svolge in diversi mondi virtuali di videogiochi online, con i protagonisti che cambiano aspetto e abbigliamento in base all'avatar usato.

Il cosplay di kri_cos si ispira all'outfit più classico e conosciuto di Asuna, ovvero la tenuta da paladina del primo arco narrativo di Sword Art Online, caratterizzato da una divisa dai colori bianco e rosso formata da una corazza leggera, una gonna plissettata, stivali e calze bianche, adornati con delle croci rosse, il simbolo della gilda a cui appartiene la ragazza.