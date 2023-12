The Walking Dead: Betrayal chiuderà i battenti dopo appena tre mesi dal lancio

A pochi mesi dal lancio, avvenuto a settembre 2023, The Walking Dead: Betrayal sta già per chiudere definitivamente i battenti, a causa dello scarso numero di giocatori. Skybound Games ha annunciato sulla pagina ufficiale del gioco su Steam che dall'11 dicembre 2023 sarà rimosso dal negozio e che tutti quelli che ne faranno richiesta saranno rimborsati : "Nonostante il duro lavoro messo nel gioco, non siamo riusciti a trovare un modo per costruire la comunità che volevamo."

Scarso successo

The Walking Dead: Betrayal non ha avuto molto successo

Chi ha acquistato il gioco tramite Steam potrà chiedere il rimborso tramite il sistema interno della piattaforma. In questo caso non conta il tempo di gioco e si otterranno i soldi anche se si è giocato per più delle due ore massime stabilite da Valve.

Purtroppo chi ha acquistato The Walking Dead: Betrayal tramite siti terzi, come i vari rivenditori di chiavi, dovrà contattare gli stessi per farsi rimborsare, il che è anche logico considerando che non si può chiedere a Steam di rimborsare gli acquisti fatti altrove.

L'editore Skybound Games ne ha anche approfittato per ringraziare quelli che hanno comunque acquistato e supportato il gioco, che va detto essere ancora in Accesso Anticipato e venduto per soli 9,99€.

In effetti i numeri di The Walking Dead: Betrayal non sono mai stati altissimi. Lanciato come free-to-play, ha accumulato poco più di 1.000 giocatori attivi al giorno, cifra che è calata a poche decine nel momento del passaggio alla formula premium.