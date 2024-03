ASUS rivoluziona la serie Zenfone con il suo Zenfone 11 Ultra dal design premium

Design e Display

L'estetica eccezionale dell'Asus Zenfone 11 Ultra

Una delle prime cose che colpiscono di Zenfone 11 Ultra è la sua estetica impeccabile. Disponibile in una gamma di quattro nuove colorazioni ispirate ai paesaggi terrestri, il telefono si distingue per il suo design sofisticato e moderno. Inoltre, ASUS ha adottato un approccio sostenibile nella progettazione del telefono, utilizzando materiali come l'alluminio riciclato al 100% per la scocca e una maggiore percentuale di imballaggi riciclabili.

Ma le caratteristiche di Zenfone 11 Ultra non si fermano al design. Il telefono sfoggia un display AMOLED da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, garantendo immagini nitide e vibranti. Grazie alla tecnologia Pixelworks e alla tecnologia LTPO (low-temperature polycrystalline oxide), l'efficienza energetica è stata ottimizzata per una durata della batteria eccezionale. Con un rapporto schermo/corpo del 94% e cornici significativamente ridotte, l'esperienza visiva è davvero immersiva.