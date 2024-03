Black Mirror: Stagione 7 annunciata da Netflix con periodo d'uscita

Netflix ha annunciato Black Mirror Stagione 7, confermando il ritorno della serie TV fantascientifica previsto per il 2025, con una nuova mini-serie antologica da 6 episodi, tra i quali ci sarà spazio anche per un seguito.

Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo, ma sembra che tra gli episodi in questione sia previsto un seguito diretto dell'episodio "USS Callister" andato in scena nella Stagione 4, rappresentando la prima volta di un sequel all'interno della serie TV, considerando che solitamente si tratta di episodi autoconclusivi.

Il teaser trailer pubblicato per l'occasione non va ovviamente molto in profondità con le informazioni, limitandosi a confermare il ritorno dello show per il prossimo anno.