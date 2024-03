Strong National Museum of Play ha nominato 12 giochi storici per la Video Game Hall of Fame

Lo Strong National Museum of Play ha annunciato i dodici giochi nominati per entrare nella World Video Game Hall of Fame nel 2024 : Asteroids, Elite, Guitar Hero, Metroid, Myst , Neopets, Resident Evil, Tokimeki Memorial, Tony Hawk's Pro Skater, Ultima e You Don't Know Jack.

I finalisti

I 12 finalisti

"I finalisti di quest'anno avranno l'onore di competere per entrare a far parte della decima selezione di titoli inseriti nella World Video Game Hall of Fame," ha spiegato il direttore del Centro Internazionale per la Storia dei Giochi Elettronici di The Strong, Jon-Paul C. Dyson. "Anche a dieci anni di distanza, non mancano i contendenti meritevoli che hanno avuto un'enorme influenza sulla cultura pop o sull'industria dei videogiochi stessa. Questi giochi spaziano lungo gli ultimi decenni. Asteroids è un'icona degli anni '70 dei giochi arcade. Myst ha mostrato il potenziale della tecnologia CD-ROM negli anni '90. Neopets è diventato un punto di riferimento dei giochi gratuiti basati su browser mentre entravamo gli anni 2000. E Guitar Hero, che ha meno di 20 anni, ha già dimostrato la sua longevità."

Da oggi 14 marzo il pubblico può votare i giochi sul sito della World Video Game Hall of Fame. Si può esprimere un voto al giorno fino al 21 marzo 2024. I vincitori saranno svelati il 9 maggio nel corso di una cerimonia ufficiale.