Luigi's Mansion 2 HD si mostra in un breve trailer su Nintendo Switch

Luigi's Mansion 2 HD torna a farsi vedere e lo fa con un breve trailer ma molto significativo per questa rielaborazione grafica dell'originale uscito su Nintendo 3DS, ora destinato a rinascere su Nintendo Switch.

In virtù del Mar10 day, che era il 10 marzo come da tradizione, abbiamo anche conosciuto la data d'uscita di Luigi's Mansion 2 HD, fissata per il 27 giugno 2024, cosa ribadita dal messaggio su X che contiene anche il video in questione con 30 secondi di gameplay.