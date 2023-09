Luigi's Mansion 2 HD mostrato con un trailer durante il Nintendo Direct

Nel corso del Nintendo Direct odierno è stato mostrato un trailer di gameplay di Luigi's Mansion 2 HD per Nintendo Switch, versione rimasterizzata del titolo uscito originariamente su Nintendo 3DS.

Il filmato ha mostrato la grafica in alta risoluzione, nonché l'arma di Luigi per affrontare i fantasmi. Sicuramente i fan del gioco originale non avranno bisogno di molte spiegazioni. Comunque sia, è stato anche svelato che Luigi's Mansion 2 HD sarà giocabile online da quattro giocatori e che sarà disponibile a partire dall'estate 2024. Insomma, Nintendo Switch ha ancora molti mesi di grandi giochi davanti a sé.