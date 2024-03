Empire of the Ants: nuovo trailer di gameplay per questo strategico ultrarealistico

L'editore francese Microids e lo studio di sviluppo Tower Five hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Empire of the Ants , avventura strategica con protagoniste delle formiche. Realizzato con Unreal Engine 5, questo peculiare titolo è caratterizzato da uno stile visivo fotorealistico. Per chi non lo conoscesse, stiamo palrando di un'opera tratta dal romanzo omonimo di Bernard Werber.

Tanti insetti e dettagli

Il filmato promette che le sequenze visibili sono tratte dal gameplay effettivo. Sinceramente in alcuni tratti è alquanto impressionante, con un livello di dettaglio degli oggetti naturali davvero eccellente. In altri invece il tutto rientra nella norma. Guardiamo il filmato.

Alla fine del filmato apprendiamo che Empire of the Ants dovrebbe uscire nel corso del 2024.

Nel gioco si dovrebbe guidare una formica, desiderosa di condurre la sua colonia su terreni più prosperi. Naturalmente questi piccoli esserini, per quanto terribili quando trovano lo zucchero che teniamo in dispensa, sono soggetti a moltissimi pericoli, rappresentati in particolare da altri insetti, quindi le scelte da compiere saranno determinanti per arrivare sani e salvi alla meta.

Le caratteristiche ufficiali di Empire of the Ants parlano di dover costruire un impero, espandendo il formicaio, rafforzando l'esercito, andando alla conquista di altri nidi, trovando alleati e allontanando i nemici pericolosi. L'ambientazione varierà seguendo i cicli stagionali, non sappiamo se in tempo reale o meno. Infine, sarà possibile giocare da soli o in multiplayer.