Baldur's Gate 3 è stato il titolo più giocato su Steam Deck nell'ultimo anno

Valve ha pubblicato l'elenco dei cento giochi più giocati su Steam Deck tra marzo 2023 e marzo 2024, ossia nel corso dell'ultimo anno (anche se marzo 2024 non è ancora finito). Primo in classifica, nemmeno a dirlo, è stato Baldur's Gate 3. I giochi sono stati inclusi in un'unica classifica e sono stati "ordinati in base al numero più alto di giocatori attivi giornalieri". Non è stato tenuto in considerazione il loro stato rispetto all'hardware, ossia se risultano o meno verificati (molti titoli non verificati sono tranquillamente giocabili su Steam Deck).