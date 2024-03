Destiny 2: Verso la Luce è il nuovo aggiornamento con due mesi di contenuti per tutti

Prima del lancio ci saranno tre dirette in cui il team di sviluppo parlerà dei contenuti dell'aggiornamento, spiegherà la nuove funzionalità e le ricompense aggiunte. Le dirette si terranno il 19 marzo, il 26 marzo e il 2 aprile.

E chi chiamerai

Il frutto della collaborazione con Ghostbusters

Destiny 2 ha inoltre trovato un partner prestigioso per offrire degli oggetti tematici a partire dal 19 marzo. Saranno mirati a festeggiare l'uscita del film Ghostbusters: Minaccia Glaciale il 22 marzo. Il pacchetto di accessori della caserma degli acchiappafantasmi include un involucro di Spettro esotico a tema Slimer, un astore esotico ispirato a Garraka e una nave esotica come la Ecto-1. Inoltre, acquistando un articolo Ghostbusters dall'emporio Everversum in gioco, si potrà scaricare gratuitamente, tramite le Ricompense di Bungie, la maschera di carta dell'involucro di Spettro a tema Slimer. Cosa aspettate?