Il Corvo: il trailer ufficiale italiano del reboot mostra il nuovo Eric Draven

Finalmente online il trailer ufficiale italiano del reboot de Il Corvo, che mostra in particolare il nuovo Eric Draven, interpretato da Bill Skarsgård, Shelly Webster, interpretata da FKA Twigs e molti degli altri personaggi che comporranno il cast della pellicola, prossimamente al cinema.

C'era tanta curiosità intorno a come sarebbe stato gestito lo stile di questo reboot, considerando quello del film originale del 1994 e, soprattutto, del fumetto da cui era tratto. Come potete vedere, il regista Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore, Ghost in the Shell) e i suoi sembrano aver optato per raccontare una storia completamente diversa, molto distante dalla visione gotica che la caratterizzava.