Black Mirror: la serie Netflix torna a giugno 2023 con la sua "stagione più imprevedibile"

Dopo tre anni di silenzio, Netflix ha svelato l'arrivo di una nuova stagione della serie Black Mirror a giugno 2023, definita la più sorprendente di sempre dall'autore Charlie Brooker, che ne ha parlato in un'intervista concessa a Tudum.

Brooker: "In parte come sfida e in parte per tenere le cose fresche per me e per gli spettatori, ho iniziato la nuova stagione capovolgendo deliberatamente alcuni dei miei presupposti fondamentali su cosa aspettarmi" per poi aggiungere che la nuova stagione affronterà temi che in precedenza aveva giurato di non affrontare.

Dopo la stagione cinque, la stagione sei ha molto da dimostrare e, secondo alcuni, da recuperare rispetto alle prime stagioni. Vedremo la direzione presa. Il cast dei protagonisti è comunque davvero ricco: Aaron Paul (Breaking Bad), Annie Murphy (Schitt's Creek), Ben Barnes (Shadow and Bone), Himesh Patel (Station Eleven), Josh Hartnett (Black Hawk Down), Kate Mara (House of Cards), Rory Culkin (Columbus) e Salma Hayek Pinault (Frida) tra i tanti.

Che Netflix stesse lavorando a una nuova stagione di Black Mirror era emerso circa un anno fa. Ora sappiamo anche quando la potremo finalmente vedere, naturalmente in streaming, previo abbonamento.