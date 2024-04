Elden Ring: i server sono in manutenzione questa mattina, vediamo gli orari esatti

Dalle 09:00 alle 11:00 italiane , quindi, i server di Elden Ring non saranno disponibili e non potrete giocare online. Non dovrebbero invece esserci problemi per il gioco offline. Considerando l'orario, crediamo che pochi avranno problemi a causa di questa manutenzione.

L'informazione arriva dal profilo Twitter ufficiale di Elden Ring , come potete vedere qui sotto. Viene anche precisato che non ci saranno dati di gioco o patch aggiuntivi all'interno di questa manutenzione, quindi è credibile che non ci si debba aspettare alcuna novità.

FromSoftware ha annunciato che i server di Elden Ring saranno in manutenzione quest'oggi, 3 aprile 2024, per un totale di due ore a partire dalle 09:00 del mattino , ora italiana.

Elden Ring, in attesa di Shadow of the Erdtree

Molti giocatori sono tornati a giocare a Elden Ring e alcuni hanno finalmente deciso di lanciarsi in questa avventura, ovviamente grazie anche al fatto che è stato confermato l'arrivo del DLC Shadow of the Erdtree.

Shadow of the Erdtree amplierà Elden Ring con una nuova mappa, nuovi nemici, boss, armi (con anche nuove categorie non presenti nel gioco base), abilità, incantesimi e non solo. La prima impressione è che si tratterà di una espansione massiccia e adatta anche a chi è già molto potente, in quanto vi sarà un nuovo modo per potenziare i personaggi ispirato a Sekiro.