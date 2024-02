Elden Ring Shadow of the Erdtree avrà un nuovo modo per potenziarci, ispirato a Sekiro

Hidetaka Miyazaki, game director di Elden Ring e capo di FromSoftware, è recentemente stato intervistato dalla testata giapponese Famitsu e ha svelato un dettaglio molto interessante riguardo all'espansione Shadow of the Erdtree. Questo contenuto aggiuntivo inserisce un nuovo modo per potenziare il personaggio, a fianco del classico level up.

Le informazioni sono purtroppo disponibili tramite una traduzione approssimativa, fornita da VG247.com, quindi non è possibile analizzare nel dettaglio quanto detto, ma ci permette comunque di avere un'idea generica di quale sia l'intenzione di FromSoftware con questo sistema di potenziamento per Elden Ring Shadow of the Ertdtree.

In breve, il sistema è ufficialmente ispirato a Sekiro e propone un modo non meglio definito per rendere più potente il nostro personaggio, così da poter superare sfide di grande livello all'interno di Shadow of the Erdtree. Miyazaki afferma che saremo spinti a esplorare per cercare aree di difficoltà adeguata al nostro personaggio e ottenere il potere necessario per battere i boss più forti. L'idea è la stessa del gioco base, ma con un nuovo sistema di potere.

Purtroppo Miyazaki non è entrato nel dettaglio, quindi non è chiaro secondo quali regole potremo potenziare il personaggio di Elden Ring in Shadow of the Erdtree.