Final Fantasy 7 Rebirth: guida alla parata di Junon e la posizione di tutti i soldati

Durante il capitolo 3 di Final Fantasy 7 Rebirth bisogna prendere parte alla celebre parata della Shinra che si tiene nella strada principale di Junon. Questo segmento dell'esperienza è collegato a un Trofeo dedicato che si può ottenere solamente ricevendo il punteggio massimo nel grande minigioco che caratterizza la parata, il cui completamento è sotteso a una serie di risultati da raggiungere. Per prima cosa è infatti necessario localizzare tutti i soldati del Settimo Fanteria di Midgar, ovvero la squadra che sarà capitanata da Cloud; in secondo luogo, bisogna realizzare una formazione in grado di mettere in scena una sequenza abbastanza complessa da meritare l'encomio speciale del presidente Rufus Shinra.

I primi soldati si trovano proprio nella strada principale di Junon. Proseguendo lungo la via, sul lato destro, noterete un cartonato del presidente Rufus Shinra preso d'assedio da un gruppo di turisti che vogliono scattarsi delle foto. Non appena sul posto, troverete anche un gruppo di soldati del Settimo Fanteria intenti a bighellonare: assecondate le loro sciocche richieste e avvisateli che è ora di andare a fare rapporto.

Passando accanto al cartonato di Rufus Shinra, entrando nel corridoio che conduce al centro commerciale, noterete una porta aperta. Entrando vi sarà segnalato in sovrimpressione che si tratta della Caserma di Junon: salite due piani di scale per arrivare alla sala di ritrovo, dove si nasconde il nostro terzo gruppo di soldati a cui un giornalista sta cercando di fare un'intervista. La caserma ha tuttavia un ultimo piano: salite le scale e troverete facilmente un altro capannello di perdigiorno.

Esattamente di fronte all'ingresso di Cecilia's, ovvero il negozio di Materia, vi imbatterete in un piccolo filmato che mostra Rude mentre scende una scala per raggiungere un luogo misterioso: scendete le scale, pedinate il Turk, godetevi la splendida sequenza che segue e recuperate il settimo gruppo di soldati.

La Parata di Junon

Concatenando i partecipanti otterrete performance più o meno difficili

Il numero di soldati disponibili, ma soprattutto la formazione che selezionate, possono variare notevolmente tanto la difficoltà quanto il livello della performance che potete effettuare durante la parata. Dal momento che si tratta di una prova in stile rhythm-game, se quando selezionate il gruppo ottenete delle esibizioni segnalate con una singola stellina significa che vi troverete ad affrontare varianti più semplici, ma ovviamente meno remunerative. Adottando invece formazioni più complesse, la difficoltà della parata sarà notevolmente maggiore, ma lo sarà anche il punteggio che è indispensabile non solo per ottenere l'encomio di Rufus, ma soprattutto per sbloccare il relativo trofeo.

Se volete confrontarvi con una prova più semplice perché non vi interessa questo trofeo di Final Fantasy 7 Rebirth, il nostro consiglio è di concatenare solamente soldati di colore blu. Altrimenti siete liberi di mescolare i colori come meglio credete: l'importante è avere almeno una performance di livello 3, meglio se l'infame formazione Bahamut, e le altre di livello 2. Non ci sono regole specifiche da seguire: giocate liberamente con gli intrecci per cimentarvi in una serie di esibizioni uniche, dotate non solo di input dedicati ma anche di filmati appositi, un'ulteriore testimonianza della cura riposta da Square Enix in questo progetto.