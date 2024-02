Biomutant: un trailer annunciata la data di uscita su Nintendo Switch

THQ Nordic ha annunciato la nuova data di uscita di Biomutant per Nintendo Switch, ora fissata al 14 maggio 2024. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Già disponibile da tempo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, la versione Nintendo Switch dell'action RPG open world di Experiment 101 è fondamentalmente l'unica a mancare all'appello. In precedenza THQ Nordic aveva fissato il lancio per il 30 novembre dell'anno scorso, ma evidentemente è stato necessario maggior tempo per completare i lavori sul porting, da qui la nuova data fissata a maggio.