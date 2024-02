Vampire Survivor diventa Final Fantasy 7 in questo trailer ufficiale, c'è anche un update

poncle ha realizzato un trailer per celebrare l'arrivo di Final Fantasy 7 Rebirth, ricreando l'intero trailer originale di Final Fantasy VII ma ovviamente con lo stile di Vampire Survivors.

Il video, che trovate qui sotto, copia il trailer da 2:18 minuti originale scena per scena, sostituendo tutto con qualcosa a tema Vampire Survivor. Il motivo dietro a questo omaggio è presto detto: "Perché avevamo il trailer originale su un disco demo della PlayStation e lo guardavamo in loop, quindi ormai è impresso nel nostro cervello. Inoltre il team è estremamente eccitato per Rebirth. Quale modo migliore di festeggiare se non con un trailer tutto nostro?".

Si tratta di un omaggio di altissima qualità, persino proposto in 480p per rispettare l'originale Final Fantasy 7.