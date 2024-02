Intel Core i9-14900KS: specifiche confermate, la CPU 'mostruosa' potrebbe arrivare nelle prossime settimane

Il primo processore desktop a superare i 6 GHz di clock sembra in dirittura d'arrivo e, stando alle ultime indiscrezioni, si conferma un vero e proprio mostro in termini di potenza e di voracità energetica. Intel Core i9-14900KS si presenta come il chip per il mercato consumer più veloce della 14a Gen, superando le altre CPU della casa di Mountain View, e potrebbe essere l'ultimo compatibile con la piattaforma LGA 1700. Scopriamo insieme le sue caratteristiche, questa volta confermate da un retailer canadese.