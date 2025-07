Elgato rende la registrazione dei giochi in 4K60 accessibile a tutti, tutti i dettagli

Elgato, leader mondiale nella tecnologia per Creators e filiale di Corsair ha presentato la sua nuova scheda d'acquisizione esterna. Si tratta dell'evoluzione della HD60 X, la scheda d'acquisizione più venduta di Elgato; questa 4K S, d'ora in avanti, porterà avanti la missione dell'azienda: aiutare i Creators a trasformare il loro gameplay in contenuti di alta qualità per Twitch, YouTube, TikTok o qualsiasi altra piattaforma preferiscano.

4K S offre le prestazioni in tempo reale. Anche i titoli più intensi vengono visualizzati senza ritardi su uno schermo dedicato, mentre l'anteprima in-app risponde con soli 30 millisecondi di latenza su configurazioni compatibili - fluida quanto basta per la maggior parte dei flussi di lavoro a schermo singolo.