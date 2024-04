Classifica giapponese: Rise of the Ronin sale al secondo posto, Dragon's Dogma 2 fuori dal podio

Come ogni settimana sono arrivate le classifiche dei giochi fisici e le console più vendute in Giappone. Lato software, Princess Peach: Showtime! è rimasto stabile in prima posizione, mentre Rise of the Ronin è salito dal terzo al secondo posto.

La settimana scorsa in seconda posizione c'era Dragon's Dogma 2, che ora ritroviamo fuori dal podio in quinta posizione, dopo il simulatore di gare ippiche Winning Post 10 in versione Nintendo Switch e il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe.

Di seguito la top 10 (tra parentesi le unità vendute complessive dalla pubblicazione):