Gears 6: possibile annuncio all'Xbox Games Showcase, suggerisce un insider

"Ho sentito dire che potrebbe succedere qualcosa con Gears 6 quest'estate. Penso che possiamo aspettaci un teaser", ha detto Grubb, che con tono scherzo ha poi precisato "Come sempre, i piani possono cambiare, potete arrabbiarvi con me, ci sono abituato".

Novità all'Xbox Games Showcase?

Come accennato in apertura, Grubb ha parlato di "estate" e quindi chiaramente il pensiero chiaramente va subito all'Xbox Games Showcase di giugno già confermato da Microsoft e che sarà come da tradizione una vetrina importantissima per la compagnia per presentare nuovi giochi e quelli in arrivo sugli scaffali dei negozi, negli store digitali e nel catalogo del Game Pass nei prossimi mesi.

Va detto che l'ultimo episodio della serie Gears of War risale al 2019 dunque i tempi sembrano maturi per un nuovo capitolo. A tal proposito, lo scorso anno anche un level designer di The Coaliton aveva suggerito un possibile reveal di Gears 6 nel 2024. Insomma, a prescindere dal volersi fidare o meno di Grubb, un reveal a stretto giro è un'ipotesi plausibile.