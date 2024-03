Classifica giapponese: Princess Peach: Showtime! batte Dragon's Dogma 2 e Rise of the Ronin

Tramite Famitsu è arrivata la classifica settimanale dei giochi più venduti in Giappone in formato fisico, che vede nelle prime quattro posizioni altrettante novità uscite recentemente, ovvero Princess Peach: Showtime!, Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin e Dragon Quest X Online: The Door to the Future and the Sleeping Girl .

La nuova esclusiva per Nintendo Switch ha conquistato la prima posizione con 77.562 copie totali, mentre Dragon's Dogma 2 si è posizionato secondo con 68.592 unità, non troppo distante dalle 64.646 copie totalizzate da Rise of the Ronin. Con ampio distacco, al quarto posto troviamo la versione pacchettizzata dell'espansione The Door to the Future and the Sleepling Girl di Dragon Quest X Online con 17.919 unità.

Vediamo la top 10 al completo (tra parantesi sono indicate le unità totali sin dalla pubblicazione):

[NSW] Princess Peach: Showtime! (Nintendo, 03/22/24) - 77.562 (nuovo) [PS5] Dragon's Dogma 2 (Capcom, 03/22/24) - 68.592 (nuovo) [PS5] Rise of the Ronin (SIE, 03/22/24) - 64.646 (nuovo) [NSW] Dragon Quest X Online: The Door to the Future and the Sleeping Girl (Square Enix, 03/21/24) - 17.919 (nuovo) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 9.276 (5.758.176) [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) - 8.118 (1.795.584) [PS4] Dragon Quest X Online: The Door to the Future and the Sleeping Girl (Square Enix, 03/21/24) - 7.333 (nuovo) [PS5] Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix, 02/29/24) - 7.121 (305.756) [NSW] Mario vs. Donkey Kong (Nintendo, 02/16/24) - 6.987 (131.428) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 6.563 (3.476.939)

Per una panoramica delle vendite dei giochi in formato digitale, vi rimandiamo all'ultima classifica stilata dall'eShop.