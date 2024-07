Bethesda registra il marchio “Starborn”, è la prossima espansione di Starfield?

Come segnalato dal sempre vigile utente di X Timur222, Bethesda ha recentemente registrato il marchio "Starborn" presso il Patent and Trademark Office degli Stati Uniti. Il nome suggerisce che potrebbe trattarsi della seconda espansione in programma per Starfield, in particolare per dei motivi relativi alla lore del gioco (più avanti troverete degli spoiler, non proseguite con la lettura se non avete completato il titolo).

Nello specifico il trademark è stato depositato lo scorso 12 luglio ed è stato registrato sotto numerose categorie, inclusa "software di gioco per PC e console per videogiochi casalinghe", assieme a un logo provvisorio. A parte ciò non sono stati inclusi ulteriori dettagli che possano fare maggiore chiarezza sulla natura del prodotto.