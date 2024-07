Infinity Nikki protagonista di un video gameplay da 20 minuti dal ChinaJoy 2024

Dal ChinaJoy 2024 giunge un nuovo video gameplay di Infinity Nikki ad allietarci tutti, con ben 20 minuti di gioco inedito per questo bizzarro action adventure incentrato su esplorazione, ambientazioni magiche e cambi d'abito per la protagonista.

Il titolo in questione è tenuto d'occhio perché arriva da un ex director di Zelda, nientemeno, ovvero Kentaro Tominaga, che ha lavorato in precedenza a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, anche se in questo caso ci troviamo di fronte a un prodotto completamente diverso, come potete constatare anche guardando il video qui sotto.

Si tratta di un action RPG open world incentrato su una ragazza in grado di utilizzare varie abilità speciali cambiando i propri abiti.