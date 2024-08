Fate/EXTRA Record annunciato con trailer per PC e console con periodo di uscita: è un remake

La storia mette in scena nuovamente la Moon Holy Grail War, all'interno del mondo virtuale di Spiritron chiamato "SE.RA.PH." costruito sulla luna. Qui, Maestri e Servitori si alleano e combattono per la sopravvivenza alla ricerca del "Santo Graal", un dispositivo onnipotente in grado di esaudire i desideri, nella "Moon Holy Grail War" che ricomincia...

Bandai Namco e Type-Moon hanno annunciato Fate/EXTRA Record con un primo trailer di presentazione e un periodo di uscita posto ancora piuttosto vago: il gioco è previsto per il 2025 su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch, in attesa di ulteriori dettagli.

Un remake di Fate/EXTRA con alcune novità

Fate/EXTRA Record è dunque a tutti gli effetti un remake del primo Fate/EXTRA, rinnovato per gli hardware moderni, con uno scenario ampliato, una grafica dei personaggi rinnovata e modifiche al sistema di combattimento.

Quest'ultimo, in particolare, utilizzata ora un sistema di deck-building altamente strategico che promette ulteriore complessità e coinvolgimento.

128 tra i migliori hacker del mondo, ognuno in grado di trasformare la propria anima in Spiritron, vengono dunque selezionati come Maestri per partecipare alla Guerra del Santo Graal nel gioco.

Questi vengono supportati dai cosiddetti Servitori, anime di eroi leggendari e di figure eminenti della storia con cui i Master stipulano contratti di alleanza. Questi Servitori si materializzano come forme di vita di Spiritron e vengono assegnati a una delle sette classi.

Ulteriori dettagli verranno svelati in seguito, intanto possiamo vedere il trailer di presentazione dalla Fate/Grand Order Fes. 2024.