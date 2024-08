Il bundle LEGO di Humble Bundle è il sogno di tutti gli appassionati di videogiochi e mattoncini

I contenuti del bundle

Come sempre il bundle è diviso in fasce di prezzo, ossia è possibile ottenere più o meno giochi offrendo cifre differenti. In questo caso, come vedrete, il prezzo per portare a casa l'intero pacchetto è davvero risicato.

Spendendo almeno 4,60 euro si ottengono: LEGO Marvel Super Heroes

93% Di recensioni positive su Steam LEGO Batman: The Videogame

88% Di recensioni positive su Steam LEGO The Lord of the Rings

89% Di recensioni positive su Steam LEGO Harry Potter: Years 1-4

85% Di recensioni positive su Steam The LEGO Movie - Videogame

84% Di recensioni positive su Steam Coupon con uno sconto dell'85% per LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker

Spendendo almeno 9,20 euro si ottengono tutti i giochi della fascia precedente più:

87% Di recensioni positive su Steam LEGO Batman 2: DC Super Heroes

93% Di recensioni positive su Steam LEGO The Hobbit™

76% Di recensioni positive su Steam LEGO Harry Potter: Years 5-7

89% Di recensioni positive su Steam The LEGO NINJAGO Movie Video Game

88% Di recensioni positive su Steam

Infine, l'offerta più vantaggiosa: spendendo almeno 13,81€ si ottengono tutti i giochi della fascia precedente più:

86% Di recensioni positive su Steam LEGO DC Super-Villains

90% Di recensioni positive su Steam LEGO Batman 3: Beyond Gotham

88% Di recensioni positive su Steam LEGO Jurassic World™

90% Di recensioni positive su Steam LEGO STAR WARS: The Force Awakens

83% Di recensioni positive su Steam LEGO Worlds

77% Di recensioni positive su Steam LEGO Disney•Pixar's The Incredibles

89% Di recensioni positive su Steam The LEGO Movie 2 Videogame

67% Di recensioni positive su Steam



Considerate che il valore complessivo del bundle è stimato in 386,71 euro (se consideriamo i prezzi pieni di tutti i giochi). Insomma, è davvero un ottimo affare.

Come sempre parte della somma ottenuta dall'Humble Bundle andrà in beneficenza. Nel caso a charity:water, associazione no profit che si occupa di portare l'acqua agli abitanti dei paesi in via di sviluppo.

Come sempre, di tutti i giochi saranno fornite delle chiavi riscattabili su Steam.