La modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25 è stata presentata in un video di approfondimento

Electronic Arts ha pubblicato un video dedicato alla modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25, che approfondisce le caratteristiche e le novità di questa importante funzionalità, che naturalmente troveremo nella nuova edizione del gioco di calcio.

In primo luogo sarà possibile affrontare anche l'esperienza di Ultimate Team in modalità Rush, scegliendo il nostro giocatore preferito, formando una squadra con gli amici e scendendo in campo per cimentarci con intense partite cinque-contro-cinque al fine di ottenere ricompense che possono essere poi utilizzate per migliorare il roster di Ultimate Team.

FC IQ andrà a migliorare anche nel caso di Ultimate Team i comportamenti della squadra e dell'allenatore, mentre gli stadi di nuova progettazione e le sequenze di trasmissione dal vivo più coinvolgenti provvederanno a rinnovare il modo in cui questo contenuto viene presentato.

Troveremo infine un'evoluzione legata agli oggetti cosmetici, con la possibilità di aggiungere ulteriori dettagli, modificare determinati componenti come sfondi, bordi ed effetti sonori, e tanto altro ancora.