I creatori di Pokémon vogliono assumere decine di persone, anche per lavorare a una nuova IP

Le posizioni di cui ha bisogno Game Freak sono molteplici, da artisti per i modelli 3D, gli effetti grafici, i filmati, gli effetti di luce, gli elementi 2D, ma anche manager, programmatori di varie categorie, ingegneri, HR e non solo. In breve, si tratta di posizioni per tutte le componenti dell'azienda.

Game Freak - noto prima di tutto in qualità di sviluppatore principale della saga di Pokémon - ha dato il via a una nuova campagna di assunzioni. Secondo quanto indicato, sarebbe alla ricerca di 37 nuove persone da aggiungere alla propria forza lavoro.

A cosa lavorerebbero questi nuovi dipendenti di Game Freak

La domanda ovviamente è a cosa servano tutte queste nuove persone. Nella lista delle posizioni vi è esplicito riferimento ai Pokémon, legato i modelli, agli artwork, ai suoni e alla programmazione. Al tempo stesso viene indicato in modo preciso che alcuni dei suoi sono per una nuova IP.

Pokémon Scarlatto e Violetto - Il Tesoro dell'Area Zero: La Maschera Turchese è uno degli ultimi contenuti di Pokémon

Ricordiamo che Game Freak pubblica regolarmente piccoli giochi basati su nuove IP, alcuni dei quali non arrivano nemmeno in occidente, come il recente Pand Land per dispositivi mobile pubblicato a fine giugno solo in Giappone.

Dovremo vedere a cos'altro Game Freak sta lavorando e segnalare anche che alcune assunzioni non sono a tempo indeterminato, quindi è possibile che l'ampliamento del team sia solo temporaneo (come è tipico in questa industria) nel mentre la compagnia si occupa di alcuni specifici progetti.

Ricordiamo infine che Pokémon Scarlatto e Violetto hanno raggiunto un notevole traguardo di vendite, nonostante lo scarso apprezzamento.