Xbox sarà alla Gamescom 2022 con "piccoli aggiornamenti" sui giochi in sviluppo

Xbox sarà presente alla Gamescom 2022 di Colonia, che come sappiamo quest'anno si svolgerà dal 22 al 28 agosto, e ha promesso per l'occasione piccoli aggiornamenti sui giochi attualmente in sviluppo.

Jez Corden aveva anticipato la partecipazione di Xbox alla Gamescom 2022 con un evento dal vivo, e la sua previsione si è rivelata corretta: Microsoft sarò alla fiera tedesca e approfiterà di quel palcoscenico per comunicare qualcosa.

Meglio tuttavia tenere basse le aspettative: il messaggio di Xbox è abbastanza chiaro, non si parla di nuovi annunci bensì unicamente di aggiornamenti (piccoli!) su progetti già ufficializzati, in arrivo da qui ai prossimi dodici mesi.

"Torneremo sullo showfloor della Gamescom!", si legge nel post pubblicato su Twitter. "Quest'anno dedicheremo il nostro padiglione per celebrare voi, la community. E forniremo alcuni piccoli aggiornamenti sui nostri attuali giochi."

Nel frattempo, continuano a circolare le voci sulla Xbox portatile a base cloud, ma non ci sono ancora prove della sua esistenza.