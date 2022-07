Pokémon, incassi da 8,5 miliardi di dollari nel 2021 per il brand

Il brand Pokémon ha totalizzato incassi per ben 8,5 miliardi di dollari nel 2021 in ambito retail, passando dall'ottavo al quinto posto della classifica globale e registrando quello che probabilmente è stato il miglior anno di sempre per il franchise.

Come sappiamo, la serie Pokémon è a quota 440 milioni di copie vendute, ma i dati comunicati da The Pokémon Company coprono anche il merchandise, che a quanto pare non è mai andato così forte.

Il brand è infatti passato dall'ottava posizione del 2021 alla quinta posizione nel 2021, restando alle spalle di Walt Disney Company (56,2 miliardi), Dotdash Meredith (35,9 miliardi), Autentic Brands Group (21,7 miliardi) e WarnerMedia / Warner Bros. (15 miliardi).

Notevoli anche i nomi che The Pokémon Company ha superato nel giro di dodici mesi, tuttavia: Hasbro (8,4 miliardi) è passata dalla quinta alla sesta posizione, NBC Universal (8,3 miliardi) dalla sesta alla settima e Paramount (6 miliardi) dalla settima alla decima.

A questo punto gli occhi sono puntati su Pokémon Scarlatto e Violetto, in uscita il 18 novembre: si tratterà di un altro grande successo per la se