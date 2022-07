Funko: gioco AAA d'azione e piattaforme in sviluppo, l'annuncio ufficiale

Funko ha rivelato al San Diego Comic-Con di essere al lavoro su un gioco AAA d'azione e piattaforme. Sappiamo che lo sviluppo è in mano a 10:10 Games e al suo team, che include "alcuni dei migliori creatori dell'industria". Il periodo di uscita è per ora il 2023 e il gioco è previsto per PC e console di vecchia e attuale generazione. Non vi è un nome ufficiale per il gioco.

10:10 Games è un nuovo studio di sviluppo inglese e questo è il loro primo progetto. Il team è stato creato a metà 2021. Il team è descritto in questo modo, sul proprio sito ufficiale: "Fondato nell'estate del 2021 da veterani dell'industria, 10:10 Games è stato formato con la visione di creare uno studio inclusivo, collaborativo e accogliente per tutti, uno studio in cui il team è stimolato a dare il meglio ogni giorno, e uno studio che crea giochi incredibili che coinvolgono ed esaltano i giocatori ovunque".

"Funko è un marchio iconico che comprende veramente gli ingredienti necessari per sviluppare un videogioco di livello mondiale", ha dichiarato Arthur Parsons, Design Director di 10:10 Games. "10:10 Games è entusiasta di dare vita a una nuova esperienza per i loro fan e per i videogiocatori".

L'annuncio è accompagnato dal video che potete vedere qui sopra, nel quale viene mostrato un personaggio Funko con la maglietta di 10:10 Games. Speriamo di ricevere presto nuove informazioni su questo progetto. Il precedente gioco Funko Pop - Gears Pop - non ottenne grande successo: la speranza è che questo nuovo titolo sia migliore.