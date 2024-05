Helldivers 2: Steam consente rimborsi oltre le 2 ore di gioco, oltre 100.000 recensioni negative oggi

La questione dei rimborsi è piuttosto particolare perché si scontra con quelle che dovrebbero essere le linee guida generali, che impongono la necessità di non aver superato le due ore di gioco per ottenere un rimborso su un qualsiasi titolo.

Rimborsi facilitati?

Helldivers 2 è al centro di una notevole polemica

A quanto pare, ci dev'essere stato un via libera per fare in modo di facilitare le richieste di rimborso ed evitare, dunque, di peggiorare ulteriormente la reputazione del gioco e non acuire ulteriormente lo spirito polemico degli utenti già scatenato dall'annuncio dell'obbligatorietà dell'account PSN per giocare su PC.

A proposito di quest'ultimo aspetto, bisogna peraltro registrare un possibile record visto in queste ore: solo per quanto riguarda la giornata del 4 maggio 2024, SteamDB ha registrato la bellezza di oltre 109.000 recensioni negative pubblicate dagli utenti nella giornata di oggi, in base a quanto riportato da SteamDB.

Nel frattempo, abbiamo visto che Arrowhead non vuole imporre l'account PSN a tutti e ha invitato a continuare la protesta.