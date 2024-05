Dead Cells: Return to Castlevania per Nintendo Switch e PS5 è in sconto su Amazon

Gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per Dead Cells: Return to Castlevania in versione Nintendo Switch e PS5. Il prezzo attuale è più basso del 19% rispetto al prezzo più basso recente indicato da Amazon. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attualmente proposto dalla piattaforma è il più basso di sempre. Amazon segnala che il prezzo consigliato è pari a 36,84€. Per quanto riguarda invece la spedizione, viene gestita da Amazon.

Dead Cells: Return to Castlevania

Return to Castelvania è solo uuno dei contenuti presenti in questa edizione del gioco

Dead Cells: Return to Castlevania include il gioco base con i suoi 17 livelli, 5 boss, 150 armi e abilità. Inoltre, possiamo trovare i quattro DLC originali di Dead Cells (The Bad Seed, Rise of the Giant, Fatal Falls, The Queen and the Sea).

A tutto questo si aggiunge l'espansione Return to Castelvania nella quale possiamo unirci a Richter Belmont & Alucard per combattere all'interno degli antichi corridoio del Castello di Dracula. Potremo utilizzare le armi più iconiche della serie e combattere contro orde di mostri per raggiungere il Signore Oscuro e mettere fine al suo regno.