Ghost of Tsushima: come gira su Steam Deck? Un video di gameplay ce lo mostra

Ghost of Tsushima ha appena fatto il proprio debutto su PC con la Director's Cuta, ma come gira su Steam Deck? Per rispondere alla domanda, Game Informer ha pubblicato un video di gameplay catturato appunto sull'handheld prodotto da Valve.

Come annunciato da Sucker Punch e Nixxes, Ghost of Tsushima supporta Steam Deck ed è ottimizzato per questa piattaforma, sebbene non in maniera ufficiale a causa della necessità di utilizzare Windows per accedere alle funzionalità integrate del PlayStation Network.

Ebbene, questo lavoro di ottimizzazione appare ben visibile nel filmato di Game Informer, che mostra un'azione in-game solida e visivamente di grande impatto, che si muove a 30 frame al secondo ed è apparentemente priva di stuttering o altre problematiche.

Certo, i redattori di Game Informer precisano che nelle situazioni più movimentate non manca qualche incertezza, ma nulla che non possa essere ulteriormente rifinito con i prossimi aggiornamenti.

Le sequenze sono quelle della fase iniziale della campagna di Ghost of Tsushima, con i suoi tanti risvolti drammatici e le battaglie legate all'invasione mongola, che spingono Jin Sakai a compiere una scelta difficile ma necessaria per poter difendere la sua terra.