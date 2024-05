Hellblade 2, il copricapo di Senua ricreato in video da una famosa orafa: dai vulcani alla fucina

Il passaggio successivo mostra, chiaramente in modo simbolico, come la designer e orafa raccolga dalla terra islandese i materiali di cui ha bisogno per forgiare il copricapo della protagonista di Senua's Saga: Hellblade 2. Vediamo poi il processo di forgiatura. Il video sfrutta anche la scena per mettere fianco a fianco i colpi del martello con il clangore delle spade durante le battaglie del gioco.

Xbox ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Senua's Saga: Hellblade 2 , il videogioco d'azione cinematografico di Ninja Theory. Non si tratta però questa volta di un approfondimento della trama, delle psicosi di Senua o del gameplay , ma della presentazione della collaborazione con l'oreficeria islandese Aurum by Gudbjorg .

Aurum by Gudbjorg, la storia

Guðbjörg Kristín Ingvarsdóttir

La gioielleria islandese Aurum è stata fondata nel 1999 da Guðbjörg Kristín Ingvarsdóttir, orafa e designer, e da suo marito Karl Jóhann Jóhannsson. Insieme gestiscono il marchio e il negozio e laboratorio Aurum nel cuore del centro di Reykjavík.

Guðbjörg ha iniziato la sua carriera studiando oreficeria all'Istituto Tecnico di Copenaghen, completando l'esame di artigiano nel 1993. Nel 1994 ha completato l'esame di maestro artigiano in oreficeria presso l'Istituto Tecnico di Reykjavík, tornando poi a Copenaghen per studiare design di gioielli presso l'Istituto dei Metalli Preziosi. In collaborazione con altri colleghi, Guðbjörg ha gestito il laboratorio di gioielleria Au-Art a Copenaghen dal 1996 al 1999. In seguito è tornata in Islanda dove ha fondato l'azienda di design e gioielleria Aurum.

I design dei gioielli di Guðbjörg hanno attirato l'attenzione di tutto il mondo e ha partecipato a molte mostre internazionali di design, sia come designer solista che in mostre collettive. Nel 2000 ha ricevuto il primo premio al concorso di gioielleria Spirit of the North a San Pietroburgo. Ha ricevuto il DV Cultural Award a Reykjavík per il design artistico nel 2002 e l'Icelandic Visual Arts Award per il design nel 2008.