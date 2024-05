Il samurai nero di Assassin's Creed Shadows è l'ultimo affronto del politicamente corretto

Stavolta gli sviluppatori di Ubisoft l'hanno fatta davvero grossa con la serie Assassin's Creed. Dopo aver proposto per decine di capitoli dei racconti storicamente impeccabili e aver piegato il gameplay alle fonti storiografiche più autorevoli, hanno deciso di piegarsi loro all'oppressione del politicamente corretto e hanno optato per un protagonista nero, che proprio non va bene in un capitolo ambientato in Giappone come Assassin's Creed Shadows.

Sì, il personaggio di Yasuke è esistito davvero. Sì, ha servito davvero sotto Oda Nobunaga. Sì, è passato alla storia come il "samurai nero". Quel che volete, ma secondo l'utente X gentlenazi88, che ha consultato wikipedia prima di scrivere il suo post, non c'è nessuna certezza che fosse davvero un samurai e non un servitore qualsiasi e io mi fido di lui. Una superficialità imperdonabile da parte di Ubisoft, che finora ci aveva regalato solo dei veri e propri trattati storici in forma di videogioco, tanto che alcuni Assassin's Creed sono stati anche citati come fonti in prestigiosi manuali scolastici come il Giardinetta Sabbatella Viadotto, o lo Spino Vargas.

Chi non ricorda di come le corse sui tetti di Firenze, Venezia e Scandicci di Ezio Auditore fossero giustificate da cronache d'epoca in cui veniva citata per la prima volta un'attività diffusissima tra i giovani nobili della Firenze rinascimentale, ossia il parkour? Ne parlava anche Michelangelo Buonarroti in una delle sue Rime, in cui si può leggere: "La man che ubbidisce all'intelletto, mi ha portato di corsa sopra al tetto." Chi a una mostra dedicata a Leonardo da Vinci, dopo aver riconosciuto il simpaticone eccentrico e un po' pazzerello della serie videoludica nei suoi dipinti e nei suoi trattati, non ha sorriso compiaciuto?