L'Iphone pieghevole potrebbe addirittura avere uno schermo che si autorigenera

Oggi, l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti ha ufficialmente pubblicato una serie di 51 nuovi brevetti concessi ad Apple Inc. Tra questi, un brevetto particolarmente interessante riguarda un futuro dispositivo pieghevole. In particolare, lo strato di rivestimento del display potrebbe includere uno strato con proprietà autorigeneranti. Questo strato di materiale autorigenerante potrebbe essere formato su tutto lo strato di rivestimento del display o solo nella regione flessibile del rivestimento. Come sempre, concludiamo il rapporto sui brevetti concessi questa settimana con un elenco tradizionale dei restanti brevetti concessi ad Apple.

Nel brevetto viene spiegato come lo strato di rivestimento del display potrebbe danneggiarsi e graffiarsi durante l'uso del device. Per migliorarlo, sia esteticamente che funzionalmente, serve quindi ridurre al minimo la presenza di graffi e ammaccature , cosa che Apple sembra voler risolvere con uno strato di materiale autorigenerante.

Come funzionerà questa zona autorigenerante

Uno degli esempi grafici del brevetto

Ad ora è difficile capire se c'è già un prototipo testato e funzionante, ma stando al brevetto sembrerebbe che ad aiutare la rigenerazione potrebbe esserci il bisogno di applicare una fonte di calore esterna. Essendo un brevetto, ovviamente Apple ha cercato di tutelarsi in tutti i casi possibili, quindi coprendo anche l'eventuale autorigenerazione automatica o quella aiutata da conduttori trasparenti capaci di riscaldare il display per avviare il processo.

Ovviamente questi sono dei progetti di ricerca e sviluppo probabilmente ancora in fase di studio: i brevetti depositati con successo da Apple non si fermano solo a queste tecnologie però. Tra gli altri, troviamo aggregatori di traffico, nuovi sistemi di verifica dell'identità, tecniche per preservare la relazione tra cloni di file e persino nuove interfacce per i messaggi.