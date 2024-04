Parthenope, dall'autrice di Freud's Bones un RPG investigativo fra i misteri di Napoli

Parthenope è il nuovo RPG investigativo ambientato a Napoli e sviluppato da Katabasi Studio, team fondato dall'autrice di Freud's Bones, Fortuna Imperatore, e dall'art director e 3D artist Francesca Balestri.

Dopo la vittoria al Red Bull Indie Forge appunto con Freud's Bones, questa nuova avventura promette di trasportare i giocatori in "una Napoli enigmatica e atemporale, in cui la storia si mescola con la leggenda in un intrico di misteri da svelare".

Protagonista di Parthenope è una cinica antropologa che si trova a esplorare la città partenopea nell'ambito di un'esperienza ispirata a titoli come Disco Elysium e Pentiment, alla narrazione di Elena Ferrante e al cinema di Paolo Sorrentino.