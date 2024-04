No Rest for the Wicked: Moon Studios difende gli early access, “Dark Souls ne avrebbe beneficiato”

Con una serie di post su X, Thomas Mahler, il CEO di Moon Studios, ha parlato della decisione di lanciare No Rest for the Wicked in early access e, in generale, dei benefici della formula dell'accesso anticipato nel panorama videoludico, tanto che a suo avviso sempre più giochi l'adotteranno.

Per quanto riguarda No Rest for the Wicked, secondo Mahler il team di Moon Studios non sarebe mai riuscito a pubblicare una versione 1.0 senza raccogliere i dati e i feedback che solo l'accesso anticipato può garantire, anche avendo a disposizione più tempo o il doppio dell'organico.

"Non siamo neppure nella prima settimana in accesso anticipato ed è già piuttosto chiaro che pubblicare in early access è stata una delle migliori decisioni che potessimo prendere", ha detto Mahler.

"Penso che man mano che i giochi diventeranno più complessi e sofisticati, vedremo sempre più spesso una forma di accesso anticipato", ha continuato. "Parlando per esperienza personale, non avremmo mai potuto lanciare No Rest for the Wicked 1.0 senza essere in grado di vedere tutti i dati che stiamo vedendo ora e di ricevere tutti i feedback dagli utenti. E intendo utenti veri e propri, non un gruppo di focus testing. Anche se avessimo avuto due o tre volte il personale, sarebbe stato semplicemente impossibile, è un prodotto troppo complesso".