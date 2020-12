Red Bull Indie Forge, Freud’s Bones vince il contest per lo sviluppo indie italiano

Freud's Bones, un gioco dedicato alla figura del celebre psicanalista Sigmund Freud realizzato dalla giovane sviluppatrice autodidatta Axel Fox, vince il contest per lo sviluppo indie italiano Red Bull Indie Forge.

Si tratta di un'iniziativa promossa da Red Bull. Il colosso degli energy drink ha scelto di offrire il proprio contributo al settore dello sviluppo indipendente italiano con un'iniziativa a supporto di progetti videoludici innovativi realizzati da studi di sviluppo indipendenti e di talento.

Il Red Bull Indie Forge ha appena eletto il vincitore della prima edizione, incoronando l'originale Freud's Bones, un'avventura punta&clicca ispirato dalle tormentate vicende esistenziali del fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, realizzato dall'intraprendente Fortuna Imperatore, aka Axel Fox.

Il progetto della giovane sviluppatrice autodidatta riceverà il supporto e il contributo necessario per la finalizzazione dello sviluppo, la commercializzazione del prodotto e la sua comunicazione da parte di Red Bull.

La call-to-action lanciata lo scorso settembre in occasione dell'inaugurazione del Red Bull Indie Forge, ha raccolto l'adesione di circa 50 studi di sviluppo che hanno presentato altrettanti progetti da candidare al concorso. Al termine della prima fase dell'iniziativa, gli altri progetti meritevoli di menzione in lizza per il premio finale sono stati: Hellseed di Phoenix Studio, Griefhelm di Johnny Dale Lonack, Vesper di Cordens Interactive e Faraday Protocol di Red Koi Box.

Con la conclusione della prima edizione del Red Bull Indie Forge, si accende una lente d'ingrandimento su un settore, come quello dei videogiochi indie, bisognoso d'attenzione e che può rappresentare un importante comparto economico del nostro Paese.