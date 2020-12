Call of Duty: Warzone, un video potrebbe aver chiuso il crossover con Modern Warfare

Un nuovo filmato comparso all'interno di Call of Duty: Warzone potrebbe aver chiuso per il momento il crossover con Call of Duty: Modern Warfare, così da potersi dedicare completamente nello sviluppare la storia di Black Ops Cold War.

Attenzione, di seguito potrebbero esserci degli spoiler.

È possibile sbloccare questa nuova cutscene completando l'ultimo set di missioni intel di Warzone. Nel filmato si vede il Capitano Price che uccide Victor Zakhaev e sventa il suo tentativo di lanciare un attacco nucleare.

Lo YouTuber Geeky Pastimes ha registrato il filmato nel quale si vedono Price e gli altri membri della Task Force 141, ovvero Nikolai, Alex, Ghost, Kyle e Farah, che si allontanano per andare in battaglia e chiamano Soap.

In questo modo sembra concludersi il filone narrativo legato a Modern Warfare, che prima è stato sviluppato sulle Special Ops e poi è stato trasferito su Call of Duty: Warzone. Questo filmato, comunque, sembra suggerire che, mentre il battle royale andrà avanti con i contenuti legati alla Stagione 1 di Black Ops Cold War, le vicende di Soap&co proseguiranno in Modern Warfare.

L'account Modern Warzone sostiene che presto in Call of Duty: Modern Warfare arriveranno 2 nuovi operatori (Soap e Shane Sparks), 3 nuove armi e diverse nuove mappe.