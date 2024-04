Remnant 2: disponibile il DLC The Forgotten Kingdom, ora supporta DLSS 3.7 e XeSS 1.3

In questa nuova avventura, i giocatori dovranno rimettere assieme i pezzi della storia dimenticata della tribù di Yaesha e al contempo vedersela con l'ira di Lydusa, un antico spirito della pietra. Il tutto avverrà in una nuova e strana località, ricca anche di nuovi dungeon ed equipaggiamento di alto livello su cui mettere le mani. I giocatori, inoltre, potranno usare il nuovo archetipo Invoker , protagonista di un approfondimento su abilità e caratteristiche da parte degli sviluppatori in un trailer. Saranno sicuramente utili ai giocatori per sconfiggere i boss e le altre minacce introdotte dal DLC.

Il DLC The Forgotten Kingdom di Remnant 2 è disponibile per tutti coloro che hanno acquistato il Bundle DLC da 24,99 euro o è disponibile separatamente a 9,99 euro. I nuovi contenuti sono stati accompagnati da una patch, che ha aggiunto anche il supporto al DLSS 3.7 e XeSS 1.3 , ovvero le versioni più aggiornate delle tecnologie di upscaling per le schede video NVIDIA e Intel.

Le novità dell'ultimo aggiornamento di Remnant 2

Ora i giocatori possono affrontare nuove sfide con l'espansione The Forgotten Kingdom

Come accennato in apertura, il DLC è stato accompagnato da un nuovo aggiornamento. Questo ha aggiunto il supporto al DLSS 3.7, l'ultima versione dell'upscaler di NVIDIA che come riportato in precedenza ha aggiunto, tra le altre cose vanta un nuovo preset in grado di garantire una qualità dell'immagine migliore. Discorso simile per l'implementazione dell'XeSS 1.3 di Intel, che migliora in prestazioni e qualità visiva.

Non si tratta dell'unica novità. Le note delle patch, che potrete leggere al completo a questo indirizzo, menzionano anche l'aggiunta di un'opzione per regolare il FOV su console, la possibilità di inviare inviti e unirsi a partite dei giocatori in crossplay, nonché una lunga lista di correzioni a problemi più e meno conosciuti e modifiche al bilanciamento di archetipi, nemici ed equipaggiamento.