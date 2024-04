NVIDIA: il DLSS 3.7.0 ha aggiunto un nuovo preset che migliora la qualità dell'immagine

NVIDIA ha reso disponibile la versione 3.7.0 del DLSS, che ha introdotto il nuovo preset E per gli sviluppatori, nome in codice eager_donkey, in grado di offrire un upscaling all'apparenza di qualità maggiore in alcuni giochi.

Con "preset" in questo caso ci riferiamo al preset di rendering che gli sviluppatori possono scegliere di utilizzare nei loro giochi e non alle opzioni che siamo abituati a vedere nei menu grafici (Qualità, Bilanciato e così via).

Con il lancio della nuova versione, ora il preset E è quello predefinito per i titoli che utilizzano DLSS 3.7.0 e stando alle testimonianze di alcuni utenti su Reddit porterebbe evidenti migliorie in titoli come Horizon: Forbidden West e Watch Dogs Legion, riducendo l'effetto smearing e migliorando la chiarezza degli elementi in movimento.

Non tutti i giochi risultano pienamente compatibili. Ad esempio, c'è chi segnala che Cyberpunk 2077 con il DLSS 3.7 offre prestazioni peggiori, mentre con Portal RTX si verificano dei freeze dell'applicazione.