Windblown, pubblicato il primo trailer di gameplay del nuovo gioco di Motion Twin

Motion Twin ha pubblicato il primo trailer di gameplay del suo nuovo gioco, Windblown , in uscita in accesso anticipato su PC nel corso del 2024. Stiamo parlando dello studio di Dead Cells, che ha mostrato il gioco a porte chiuse alla GDC 2024.

Altre info

In Windblown ci si muove a grande velocità

Parliamo quindi di un titolo estremamente veloce, giocabili da soli o in cooperativa, con una cura particolare per il combattimento e il sistema di movimento, quest'ultimo estremamente dinamico, almeno stando a quanto visibile nel filmato. Non mancheranno una moltitudine di nemici, nonché dei grossi boss da affrontare a colpi di spada e di tecniche speciali in grandi arene.

In Windblown il giocatore vestira i panni di un leaper e dovrà difendere l'Ark da un furioso Vortex. Sulla sua strada dovrà raccogliere i ricordi dei guerrieri caduti e scatenare la sua furia sulle isole volanti che compongono il mondo di gioco.