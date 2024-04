Synduality Echo of Ada: abbiamo provato l’extraction shooter coi robottoni

Synduality Echo of Ada immerge chi gioca in un mondo vivo e pericoloso, ma avrà bisogno di molti più contenuti di così per avere successo.

Non appena abbiamo finito di vedere l'anime Synduality: Noir, dobbiamo ammetterlo, il desiderio di tornare nell'apocalisse a base di Drifter e robottoni immaginata da Bandai Namco era piuttosto forte. Fortunatamente abbiamo dovuto aspettare poco più di una settimana dopo la messa in onda dell'ultimo episodio del secondo atto della serie per poter giocare il primo weekend di beta chiusa di Synduality Echo of Ada, l'extraction shooter ambientato 20 anni prima degli eventi dell'anime. Nell'universo di Synduality l'umanità è crollata dopo che un evento cataclismico noto come le Lacrime della Luna nuova ha ucciso la maggior parte degli umani e dato vita agli Ender, delle creature che, per qualche motivo, vogliono la morte di tutto ciò che è vivente. Gli strascichi di questo cataclisma influenzano la Terra anche dopo secoli perché la pioggia continua ad essere pericolosissima per uomini e macchine, proprio come ai tempi del collasso. L'umanità, però, è riuscita a resistere e ha creato la città di Amasia dove sono stati sviluppati i Magus, degli androidi dotati di personalità e intelligenza artificiale. Queste macchine sono indispensabili per far funzionare le Bare (Cradle Coffin in inglese), dei robottoni che i Drifter (i loro piloti) usano per setacciare la superficie a caccia di cristalli AA, la fonte di energia principale dei pochi insediamenti rimasti. Il primo pregio di Synduality Echo of Ada è che, soprattutto se avete visto l'anime prima di giocare, riesce a catapultarvi nell'universo creato da Bandai Namco, nei suoi problemi e nelle sue sfide con una rapidità impressionante facendovi scontrare con le fatiche e le delusioni che un Drifter emergente deve affrontare. In questa prova della prima beta di Synduality Echo of Ada vi racconteremo di tutto questo, delle potenzialità del gioco e di dove, secondo noi, c'è ancora un po' di lavoro da fare.

Che cos’è Sinduality Echo of Ada Se dal punto di vista delle meccaniche fondative Synduality Echo of Ada non si inventa nulla di nuovo, è sul fronte della costruzione del mondo e dell'immersione che il titolo dà il suo meglio Synduality Echo of Ada è, prima di tutto, un extraction shooter PvPvE. Ogni "sortita", infatti, vi vedrà esplorare la superficie con il vostro Magus per raccogliere risorse, estrarre cristalli, sconfiggere gli Ender e affrontare o evitare gli altri giocatori (che vestono i panni di altri Drifter) prima di recarvi al punto di estrazione. Se il vostro Coffin verrà distrutto, dai nemici o da altri giocatori, perderete tutto ciò che avete raccolto, tutto ciò che avevate addosso (armi, munizioni, pacchetti curativi) e persino la Bara che stavate usando. Quando la salute raggiunge una soglia critica, poi, si attiverà un timer di 5 secondi in cui potrete svignarvela, questo vi permetterà di salvare almeno il vostro Magus che, in questo caso, sarà recuperato da una crudele associazione che vorrà un sacco di soldi per ridarvelo. Fortunatamente, per non arenare il gameplay, il gioco vi fornirà un nuovo Cradle Coffin di livello 0 e un'arma base per poter continuare a effettuare sortite nella speranza di tornare vittoriosi la volta successiva e accumulare risorse per riscattare il Magus. Giocare senza di lui, però, rimuove numerose funzioni come la mappa, lo scanner e la sua abilità speciale quindi è indispensabile proteggere sempre il vostro alleato. In veste di Drifter ne dovrete fare molta di gavetta e prepararvi ad essere distrutti più e più volte prima di iniziare ad avere l'equipaggiamento idoneo non solo a sopravvivere, ma a dominare Uno dei punti più dolenti del gioco, che ha causato molta frustrazione, è stata la velocità con cui gli attacchi degli Ender, e soprattutto quelli dei mecha nemici, distruggevano il nostro Coffin di livello base. Fallire quattro o cinque sortite di fila, a volte a un passo dalla salvezza, perché in due colpi il nostro robot da 25 tonnellate e alto sei metri è stato distrutto ha tolto non poco all'ottimo senso di immersione che il gioco riesce a dare. Con un'aggiustata alla fragilità dei Coffin, Synduality Echo of Ada manterrà l'atmosfera di tensione tipica del genere, ma ridurrà l'ira funesta di quando, a un passo dalla fine, un campeggiatore del punto di estrazione vi ruberà ogni cosa colpendovi alle spalle.

Progressione e risorse C'è tanto da andare a cercare in Synduality Echo of Ada e un deciso senso di soddisfazione quando lo si ottiene ma alcuni freni artificiali del gioco rovinano l'esperienza All'inizio della vostra avventura nel mondo di Synduality vi verrà assegnato un Magus (che potrete personalizzare in moltissimi aspetti, tra cui genere, abiti e abilità speciali - la cosiddetta Skill) e un grandissimo garage. Il vostro obiettivo sarà quello di raccogliere crediti, vendendo i cristalli AA che troverete, e materiali per migliorare la vostra base. Con il tempo costruirete strutture migliori (pavimenti, muri e soffitti), nuovi macchinari come la postazione per il crafting, armi più potenti e Coffin più performanti per aumentare le vostre probabilità di sopravvivenza nel mondo esterno. Esistono anche delle fazioni che, di fatto, sono i vostri clienti: loro vi assegneranno delle missioni di recupero di oggetti o di eliminazione di determinati bersagli che vi verranno ricompensate con dei preziosissimi crediti, la valuta di base del gioco. Al completamento di alcuni incarichi, poi, è legata la progressione come l'accesso a nuove Bare per il crafting o nel negozio, o lo sblocco di nuove zone in cui effettuare sortite. Il problema principale che abbiamo riscontrato in questo tipo di missioni è che quando si tratta di raccogliere degli oggetti, come ad esempio tre tubi di plastica, non viene visualizzato alcun obiettivo sulla mappa. Nessuna indicazione viene fornita sul dove è possibile trovarli o come è possibile ottenerli e questo ha paralizzato l'intera progressione per almeno due ore. Un ripensamento di queste missioni è imperativo per non alienare chi gioca. Mettere le mani su un nuovo Coffin anche solo per perderlo alla sortita successiva è un ottimo motivatore alla progressione in Synduality Eco of Ada Il numero di stanze, macchinari, moduli e potenziamenti che erano disponibili in questa fase di beta era davvero sorprendente quindi c'è una forte spinta a tentare nuove sortite per guadagnare soldi e diventare un Drifter equipaggiato di tutto punto. Se un certo elemento di grind era prevedibile visto il genere, non vediamo il senso di rallentare artificialmente la progressione senza nemmeno dare a chi gioca degli obiettivi intermedi.

Cosa c’è e cosa manca Synduality Echo of Ada ha tanto potenziale grazie al suo mondo di gioco e alle meccaniche che ha ispirato ma servono più pilastri fondativi per reggere una struttura così ambiziosa In Synduality Echo of Ada ci sono tante piccole cose che non solo spiegano bene il mondo post apocalittico immaginato da Bandai Namco, ma fanno sentire chi gioca un vero Drifter che, insieme al suo Magus, cerca di farsi un nome. Dalla pioggia che danneggia i Coffin ai mecha distrutti sparsi per le mappe, dalle guerre tra fazioni ai rapitori di Magus, ogni tassello di gameplay ha uno scopo e contribuisce all'immersione in un mondo ben pensato e dato alla luce in modo coerente. Tutto questo, però, per avere un senso non solo ha bisogno di un filone narrativo (così come ci è stato presentato, il gioco non ha storia, ma è solo un sandbox) ma servono una grafica migliore (questa prima versione aveva degli asset molto poco rifiniti) e, soprattutto, tanti contenuti. La mappa iniziale ha iniziato a stancarci dopo nemmeno quattro ore e ci avremmo dovuto grindare ancora parecchio prima di sbloccare la successiva. In più serve una decisa revisione delle armi che, su PS5 dove abbiamo giocato, erano poco reattive e imprecise.

Synduality Echo of Ada è un gioco molto promettente tanto per il mondo in cui si svolge quanto per le meccaniche che la sua ambientazione e la sua storia hanno ispirato. Durante la nostra prova ci siamo sentiti dei veri Drifter emergenti che sgomitavano ad ogni occasione insieme al loro Magus per ritagliarsi un posto in un'apocalisse inclemente. Le Coffin sono ben disegnate e diverse tra loro, migliorare la propria base e il proprio equipaggiamento è un buon motivatore e, quando arrivano, le sudate ricompense valgono lo sforzo. Alcune cose che ci hanno un po' deluso come la grafica poco rifinita e la velocità alla quale la vita viene consumata. Altre, invece, sembrano remare attivamente contro il progetto: alcune missioni sono davvero mal disegnate, c'è un'assenza quasi totale di narrazione che accompagni la progressione e il pericolo della scarsezza cronica di contenuti sembra imminente. Se a questo aggiungiamo l'incognita del sistema delle microtransazioni, abbiamo un gioco con del potenziale ma in bilico sul precipizio del diventare l'ennesimo live service che promette bene ma offre poco. Ora possiamo solo sperare che gli sviluppatori intervengano dove serve e che Bandai Namco dedichi a questo titolo le risorse sul lungo periodo di cui ha bisogno.