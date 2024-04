Stellar Blade sembra avere un problema di input lag: il consiglio degli sviluppatori

Stellar Blade è un gioco d'azione che si presenta molto veloce e dinamico, con un sistema di combattimento piuttosto tecnico, motivo per il quale un possibile input lag può rappresentare un problema piuttosto consistente, come riferito da alcune testimonianze in rete, portando gli sviluppatori anche a riferire un consiglio a dire il vero non troppo decisivo.

Alcuni utenti su Reddit hanno rilevato il problema, anche se la sua entità sembra variabile, o quantomeno più o meno sentita dagli utenti, visto che alcuni giocatori non sembrano accusare questo input lag, ovvero il ritardo tra il momento in cui viene impartito un comando e la sua effettiva esecuzione sullo schermo, che diventerebbe forse più sensibile in base all'hardware utilizzato.

Secondo l'utente _Nagisa_ su Reddit, l'input lag ammonterebbe a più di 150 millisecondi, che può non sembrare un gran problema ma lo diventa quando si tratta di un gioco d'azione con un ritmo così veloce, e dove il calcolo delle tempistiche tra difesa, schivate e attacco è molto importante.